Les Belges à l'étranger - Quinzième victoire en dix-huit journées pour l'Atlético Madrid

Valence, qui pointe à une peu reluisante 14e place, a ouvert le score sur une magnifique frappe lointaine dans la lucarne de Jan Oblak signée Uros Racic (0-1, 11e). Les Colchoneros ont ensuite retourné la situation. Joao Felix a égalisé (1-1, 23e) avant que Luis Suarez, pour son 34e anniversaire, ne donne l'avance aux Madrilènes (2-1, 54e). L'Uruguayen a rejoint Youssef En Nesyri (FC Séville) en tête du classement des buteurs avec 12 réalisations. Sur une belle ouverture de Yannick Carrasco, Marco Llorente a trouvé Angel Correa d'une passe en retrait, qui a plié la rencontre (3-1, 72e). Au classement, l'Atlético, malgré son match de moins que ses deux plus proches poursuivants, conforte sa place de leader avec 47 points, soit respectivement 7 et 10 de plus que le Real Madrid et le FC Barcelone. Valence est toujours impliqué dans la lutte pour le maintien. Les "Ches" sont 14e avec 20 points, deux seulement de plus qu'Alavés, premier relégable. (Belga)