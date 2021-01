Il semble inarrêtable: Tom Brady va disputer son dixième Super Bowl

Les Tampa Bay Buccaneers se sont qualifiés pour le Super Bowl 2021, qu'ils tenteront de remporter le 7 février dans leur stade, en éliminant les Green Bay Packers (31-26), portés par leur star Tom Brady en quête d'un 7e sacre en dix finales.

La franchise floridienne, qui brigue un 2e trophée Vince Lombardi après sa victoire en 2002, rencontrera soit Kansas City, tenant du titre, soit Buffalo qui s'affrontent dans la foulée. En attendant, elle est parvenue à faire déjouer les pronostics qui voyaient plutôt l'équipe du Wisconsin s'imposer sur sa pelouse, même si le duel à distance entre les vétérans Brady, 43 ans, et Aaron Rodgers, de six ans son cadet et probable futur MVP de la saison, promettait d'envelopper de suspense ce choc.

Ce fut le cas. Et leur opposition a atteint des sommets durant les trois premiers quart-temps. Brady a commencé très fort, en trouvant Mike Evans pour le premier touchdown en début de match. Sur quoi son rival lui a répondu, d'une passe de 50 yards qui a envoyé Marquez Valdes-Scantling dans l'en-but (7-7). Après une course de 20 yards de Leonard Fournette qui a remis les Bucs devant au score (14-7), Brady a réussi un premier break, juste avant la sirène annonçant la pause, en délivrant une passe superbe à Scotty Miller (21-10).

Et en début de 3e quart-temps, il a trouvé Cameron Brate pour sa 3e passe de touchdown. A 28-10 au tableau d'affichage, peu ont cru à un retour possible de Green Bay. Mais c'était sans compter sur Rodgers, qui a d'abord envoyé Robert Tonyan dans la zone adverse, puis son running-back Davante Adams pour revenir à cinq longueurs. Le dernier quart-temps fut celui d'une pression considérablement accrue sur les épaules des deux stars. Brady y a concédé ses 2e et 3e interceptions, Rodgers n'a pu conduire son équipe à un 4e touchdown.

Il s'y est approché à 26 yards, mais au lieu de le laisser lancer sur la 4e et dernière tentative, son équipe a choisi d'ajouter trois points sur un tir au but, ne faisant que réduire l'écart au score. Un choix tactique peu compréhensible.

