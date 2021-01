Standard-Charleroi: la presse séduite par le derby wallon

Le Standard de Liège recevait le Sporting de Charleroi ce dimanche. Les Rouches se sont imposés 3-2 grâce à un but de Muleka à la 80e minute, bien servi par Selim Amallah.

Les observateurs qui s'attendaient au "choc wallon le plus calme de l'histoire", en raison de l'absence des supporters, sont vite revenus sur leurs aprioris. Dans une rencontre riche en buts (il faut remonter au 7 décembre 2012 et une victoire liégeoise 6-1 pour retrouver un derby wallon qui compte au moins 5 buts à Sclessin) les deux équipes ont montré bonne figure.

Dans son édition du jour, la DH souligne l’efficacité du pressing liégeois qui "fait une nouvelle fois des miracles". Côté Zèbre, le quotidien souligne que le Sporting a "sans doute fait son meilleur match de l’année 2021" et met en évidence la bonne prestation de Mamadou Fall, auteur d’un doublé mais pointe du doigt "les errements de l’arrière-garde". La Dernière Heure va même plus loin en disant que ce n’est "pas étonnant" si la cible prioritaire des Carolos pour le mercato est un défenseur central.

Chez Sudpresse aussi on aussi met en avant l’efficacité liégeoise et parle d’un "Standard qui ne fait plus de cadeaux". Nos confrères mettent en avant le petit nouveau du groupe, Joao Klauss, qui "a été excellent dans ses remises de balles et dans le jeu aérien, dos au but". En plus d’avoir marqué son premier but pour sa deuxième titularisation. Et malgré le score en faveur des Rouches, "c’est bien le club carolo qui a été le plus séduisant durant l’intégralité de la rencontre".

Pour le journal L’Avenir, "c’est surtout eux-mêmes que les Rouches peuvent remercier". Une stat, qui fait mal côté Zèbres, est mise en avant par nos confrères de la presse régionale : "Charleroi n’avait plus connu de zéro sur quinze depuis novembre 2021. C’est la troisième fois sur les quatre derniers matchs que les Carolos encaissent trois buts et même la sixième fois sur les treize dernières rencontres".

Grâce à ce quatrième succès de suite, le Standard avec ses 37 points se hisse à la 4e place du classement (1 point devant Anderlecht, à égalité avec l'Antwerp et à deux points de Genk, 2e) alors que Charleroi, qui enchaîne une cinquième défaite de rang, glisse à la 8e place.

Mercredi Charleroi reçoit l'OH Louvain puis ira défier Courtrai samedi tandis que le Standard enchaîne une petite tournée à la mer avec un déplacement à Ostende jeudi avant d'aller défier le FC Bruges au Jan Breydel Stadion dimanche.

