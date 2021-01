Chelsea se sépare de son entraîneur Frank Lampard

(Belga) Frank Lampard n'est plus l'entraîneur de Chelsea, a annoncé le club londonien de Premier League lundi. L'ancien international anglais, âgé de 42 ans, qui a animé le milieu de terrain de Chelsea entre 2001 et 2014, avait été nommé à la tête des Blues le 4 juillet 2019. Il s'agissait de sa première expérience au plus haut niveau après une saison à la tête de Derby County qui évoluait en Championship. Il avait mené le club, où ont évolué dans le passé Eden Hazard, Courtois, Batshuayi, De Bruyne et autre Romelu Lukaku, à la 4e place du championnat, qualificative pour la Ligue des Champions.

"Cette décision a été très difficile à prendre, et le propriétaire et le conseil d'administration ne l'ont pas prise à la légère. Nous sommes reconnaissants à Frank pour ce qu'il a accompli pendant son mandat d'entraîneur en chef du club. Cependant, les résultats et les performances récentes n'ont pas répondu aux attentes du club, laissant le club en milieu de tableau sans voie claire vers une amélioration durable", a écrit le club dans un communiqué. "Ce fut une décision très difficile pour le Club, notamment parce que j'ai une excellente relation personnelle avec Frank et que j'ai le plus grand respect pour lui", a ajouté Roman Abramovich, le propriétaire du club. "C'est un homme d'une grande intégrité et il a une éthique professionnelle des plus élevées. Toutefois, dans les circonstances actuelles, nous pensons qu'il est préférable de changer de manager". Chelsea est actuellement 9e du classement de Premier League, à 11 points du leader Manchester United après avoir remporté seulement deux victoires lors de ses huit derniers matchs (cinq défaites, un nul). Dimanche, Lampard, à l'issue de son dernier match sur le banc des Londoniens, a vu ses joueurs se qualifier pour les quarts de finale de la FA Cup. Chelsea est encore en course en Ligue des Champions. Il sera opposé à l'Atlético Madrid en huitièmes de finale (23 février et 17 mars). Selon plusieurs médias britanniques, l'Allemand Thomas Tuchel, remercié en décembre par le PSG, serait la favori pour lui succéder à Stamford Bridge. (Belga)