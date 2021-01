Ce Franco-Tunisien atteint les 150 mètres et bat un record du monde en apnée

Le Franco-Tunisien Walid Boudhiaf vient d'établir un nouveau record du monde d'apnée en poids variable, avec une profondeur de 150 mètres, à Charm el-Cheikh en Égypte.

L'ancienne marque datait de 2015, à 146 mètres, et avait été réalisée par le Grec Stavros Kastrinakis. Le Tunisien de 43 ans s'est emparé du record dans la catégorie d'apnée en poids variable avec palmes (VWT). Le plongeur est autorisé à embarquer un lest d'au maximum 30 kilogrammes à l'immersion, avant de le lâcher et de remonter à l'aide de ses palmes.

Walid Boudhiaf ne compte pas s'arrêter là et tentera de battre un autre record dans la seconde catégorie d'apnée en poids variable, cette fois sans palmes (WNF). Il devra remonter uniquement à l'aide de ses bras en tirant sur le filin guide. Cette fois-ci, le Franco-tunisien devra descendre en dessous de -125 mètres. C'est le Russe Alexey Molchanov qui en est le détenteur depuis 2018.

L'apnée est un sport extrêmement dangereux. Nombreux sont ceux qui plongent et qui n'en reviennent pas. Dans son épisode dédié aux sports extrêmes, l'équipe de D'où ça sport vous parle justement de l'apnée, ses subtilités, ses exploits et ses drames. Outre l'apnée, cet épisode vous présente quatre autres sports de l'extrême : la voltige aérienne, l'escalade en falaise, le wingsuit et l'ultra trail.

