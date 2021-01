Tournoi des six nations: les Anglais Marler et Launchbury déclarent forfait

Le pilier Joe Marler et le deuxième ligne Joe Launchbury ont déclaré forfait et ont été remplacés par Tom West et Charlie Ewels, respectivement, a annoncé lundi la Fédération anglaise de rugby.

Launchbury (29 ans, 69 sélections) est victime d'une fracture du péroné due au stress tandis que Marler (30 ans, 72 sélections) est absent "pour raisons personnelles", a ajouté la RFU, sans donner plus de précisions.

Le deuxième ligne de Bath, Ewels (25 ans, 17 sélections), et le première ligne des Wasps, West (24 ans, 0 sélection), les remplacent donc. Ils retrouvent le XV de la Rose réuni à partir de mercredi.

L'Angleterre entame la défense de son titre dans le Tournoi des six nations, le 6 février, face à l'Ecosse.