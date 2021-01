Les Belges à l'étranger - Tottenham, avec Alderweireld, vient à bout de Wycombe en fin de match

(Belga) Tottenham, avec Toby Alderweireld aligné toute la rencontre, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la FA Cup en s'imposant 1-4 à Wycombe, lanterne rouge du Championship (D2), lundi soir.

Les 'Spurs' ont fait la différence en fin de match, marquant à trois reprises dans les dernières minutes, par Harry Winks (86e) et Tanguy Ndombele (87e et 90e+3). Avant cela, Gareth Bale (45e+2) avait répliqué au but d'ouverture de Fred Onyedinma (25e). En huitièmes de finale, les troupes de José Mourinho affronteront Everton, vainqueur dimanche de Sheffield Wednesday (D2) 3-0. (Belga)