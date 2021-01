Jupiler Pro League - Deux matchs effectifs pour le coach de Mouscron Simao, Cuesta (Genk) et Brogno

(Belga) L'entraîneur de Mouscron Jorge Simao, le défenseur de Genk Carlos Cuesta et l'attaquant du Beerschot Loris Brogno ont tous été suspendus pour deux matchs effectifs par le Comité disciplinaire de l'Union belge de football mardi.

Simao a été suspendu pour deux matchs effectifs à partir du 28 janvier. Il peut donc prendre place sur le banc pour le match contre Anderlecht, mardi soir. L'entraîneur portugais écope aussi d'une amende de 2.000 euros. Simao avait été renvoyé en tribunes lors du succès de son équipe samedi à Saint-Trond (0-2). Dans les arrêts de jeu, Simao et Da Costa, qu'il faisait remplacer, se sont expliqués sur le penalty botté quelques instants plus tôt par Mohammed (synonyme de 0-2), alors que Da Costa voulait le tirer. L'entraîneur mouscronnois aurait alors bousculé le 4e arbitre et s'est vu montrer le bristol rouge. Le parquet réclamait trois matches de suspension effectifs dont un avec sursis d'un an et une amende de 3.500 euros (dont 3.000 effectifs). Cuesta devait lui comparaitre devant le Comité disciplinaire pour son rouge reçu lors du match de Genk contre La Gantoise le 21 janvier (1-1). Après 10 minutes de jeu, Cuesta avait arrêté fautivement l'attaquant de La Gantoise Yaremchuk, qui se présentait face au gardien Vukovic. C'était le deuxième rouge de suite reçu par le Colombien, le troisième de la saison. La semaine précedente, Cuesta avait en effet reçu un rouge direct contre Mouscron. Pour cela, le défenseur avait écopé d'une journée avec sursis jusqu'au 19 janvier 2022. En raison de cette sanction en suspens, Cuesta était convoqué directement devant le Comité disciplinaire. Il écope de deux matchs, dont un consécutif au sursis qui planait au-dessus de sa tête, et de 1.000 euros d'amende. Brogno écope lui de cinq matchs de suspension: deux effectifs et trois avec sursis jusqu'au 27 janvier 2022. Il devra aussi s'acquitter d'une amende de 2.000 euros. Brogno, monté au jeu deux minutes plus tôt, avait été exclu le 20 janvier lors de la défaite 3-1 du Beerschot face à Eupen pour un coup de coude volontaire sur Jens Cools à vingt minutes du terme. Selon le rapport de l'arbitre, il aurait également insulté Jonathan Lardot. Il encourait trois matchs de suspension, dont deux effectifs, pour la faute et deux matchs, dont un effectif, pour l'insulte envers l'arbitre. Pour Cuesta et Brogno aussi la suspension commencera le 28 janvier et ils pourront jouer en championnat mercredi, respectivement contre Zulte Waregem et Courtrai.