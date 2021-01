Les Diables Rouges Futsal en quête d'un retour à l'Euro

(Belga) L'équipe nationale belge masculine de futsal est à la veille d'entamer la dernière phase des qualifications de l'Euro 2022. Les Diables Rouges Futsal sont en quête d'une sixième participation après deux éditions manquées. Jeudi soir (20h00), les troupes de Karim Bachar défieront la Finlande au Country Hall de Liège.

Dimanche, l'équipe belge a réussi son dernier galop d'entraînement en venant à bout des Pays-Bas (1-0) grâce à un goal de Marvin Ghislandi au terme d'une belle action collective. Les Néerlandais, qui accueilleront la phase finale de l'Euro du 9 janvier au 6 février 2022, sont qualifiés d'office en tant qu'organisateurs. Sortis invaincus du précédent tour de qualifications, les Belges vont donc entrer dans le vif du sujet en affrontant au Country Hall la Finlande jeudi et le Monténégro mardi prochain, deux pays qui n'ont jamais disputé de phase finale. Si ces deux adversaires semblent abordables, les Diables Rouges Futsal devront se farcir l'Italie. Les Italiens, lauréats de l'Euro à deux reprises (2003 et 2014), partiront favoris à la course pour la première place directement qualificative pour le tournoi continental. Après le double rendez-vous liégeois de ce début d'année, les Belges iront au Monténégro (04/03) et en Italie (09/03) avant d'accueillir les Italiens (08/04) et d'aller en Finlande (13/04). Les vainqueurs des huit groupes et les six meilleurs deuxièmes se qualifieront pour l'Euro. Les deux autres deuxièmes s'affronteront pour le dernier ticket du 14 au 17 novembre 2021. La Belgique, troisième du premier Euro disputé en 1996 en Espagne, a loupé les deux dernières éditions du tournoi, en Serbie (2016) et en Slovénie (2018). Si l'on excepte l'Euro 2014 organisé à Anvers, il faut remonter à 2010 pour retrouver la trace d'une qualification sur le terrain de l'équipe nationale belge. Le Portugal a remporté en 2018 la dernière édition de l'Euro, désormais disputé à 16 équipes et tous les quatre ans, au lieu de deux comme auparavant. - Le calendrier 28 janvier 20h : Belgique - Finlande - Coutry Hall de Liège 2 février 20h : Belgique - Monténégro - Coutry Hall de Liège 4 mars 18h : Monténégro - Belgique - Lieu à déterminer 9 mars (heure à déterminer) : Italie - Belgique - Lieu à déterminer 8 avril (heure à déterminer) : Belgique - Italie - Lieu à déterminer 13 avril (heure à déterminer) : Finlande - Belgique - Energia Areena de Vantaa - La sélection pour la première trêve internationale Ibrahim Adnane (Charleroi), Jasper Buyl (Anvers), Leonardo Carello Aleixo (Halle-Gooik), Reda Mohamed Dahbi (Charleroi), Steven Dillien (Anvers), Lucas Diniz Pinheiro (Lille Métropole/Fra), Soufian El Fakiri (Charleroi), Abdelhalim Ettalaki (Anvers), Marvin Ghislandi (Charleroi), Moustafa Idressi (Charleroi), Bram Meyers (Halle-Gooik), Joren Paulus (Borgloon), Omar Rahou (Charleroi), Abdelhakim Sababti (Real Noorderwijk), Ahmed Sababtu (Anvers), Rafael Bruno Teixeira (Halle-Gooik), Kenneth Vanderheyden (Borgloon), Dries Vrancken (Hasselt)