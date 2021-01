Clash Lukaku-Ibrahimovic: voici ce qu'en dit une presse italienne amère

Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic ont failli en venir aux mains et se sont échangés plusieurs insultes lors du match entre l'AC Milan et l'Inter Milan mardi en Coupe d'Italie. Un spectacle amer pour l'ensemble de la presse italienne de ce mercredi.

La presse italienne est revenue en détails mercredi sur la vive altercation entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic mardi soir lors du derby Inter-Milan, durant lequel le Suédois aurait provoqué le Diable Rouge en évoquant des rites vaudous. Les deux entraîneurs Stefano Pioli et Antonio Conte ont plutôt minimisé les faits après le match, assurant ne pas avoir entendu la teneur des insultes échangées entre les deux joueurs et mis les invectives sur le compte de la tension liée au derby. Mais la presse italienne a pour sa part regretté un "mauvais spectacle qui a gâché un beau match" (La Repubblica). "Un but chacun, un mauvais sketch pour tous", a renchéri le Corriere della Sera. Le Corriere dello Sport évoque une "honte". "Le terrain est un ring", abonde la Gazzetta dello Sport qui évoque des "insultes racistes". Selon le quotidien sportif milanais, Ibrahimovic s'est excusé auprès de ses partenaires pour son exclusion, mais a assuré ne pas avoir utilisé de termes racistes à l'encontre de Lukaku. Un conseil: cochez le 21 février dans votre calendrier. L'AC Milan accueille l'Inter pour le compte de la 23e journée de Serie A.