Aideau-Presles: ils vont faire un trail de 100 km et espèrent récolter 3000 kilos de vivres pour les démunis

Ils sont trois amis qui se sont lancé un défi un peu fou : courir 100km pour récolter un maximum de vivres pour la banque alimentaire d’Aiseau-Presles.

Nicolas (25 ans) et Cédric (31 ans) Pirmez et Simon Lardinois (31 ans) sont tous les trois issus de la région d’Aiseau-Presles (à côté de Charleroi). Ces trois anciens scouts s’étaient fixés un objectif sportif ambitieux : l’Ultra Trail de la Sibérie à Profondeville. Une course de 100 kilomètres qui, malheureusement, a été annulée suite aux conditions sanitaires.

Forts d’une expérience de 5 ans dans ce sport, Cédric et Simon ont déjà fait des trails de 50 km en Belgique et un de 65 km en montagne. "On l'a fait en 16 heures et on a couru toute la nuit" se souvient Simon. "C’est tout à fait un autre effort en montagne qu’en Belgique. En montagne on est plus sur des longues côtes où on garde le même rythme alors qu’en Belgique c’est plus monter-descendre, monter-descendre, c’est plus cassant pour l’organisme."

Roger Igo est responsable de la section Trail à la LBFA (la Ligue Belge Francophone d’Athlétisme) et pour lui "on [la Belgique] est assez riche en parcours de trail". En effet, un rapide coup d’œil sur le calendrier du site betrail.run, qui recense les différents trails qui ont lieu en Belgique, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, permet de se rendre compte qu’il y a un trail environ tous les week-end quelque part dans notre plat pays. Le trail est un sport assez populaire dans notre pays. Même s’il est difficile d’évaluer le nombre exact de participants car c’est un sport, comme le jogging, qui ne nécessite pas de s’affilier à une fédération pour le pratiquer. En 2019, 34.000 personnes différentes se sont présentées au début d’un trail en Belgique.

Quatre entraînements par semaine

Pour passer la barre des 100 km, les deux amis, qui se connaissent depuis la maternelle, ont embarqué avec eux Nicolas, le petit frère de Cédric. A trois, ils ont suivi un programme d’entrainement rigoureux, supervisé par un de leur ami coach sportif. "On fait quatre entrainements par semaines" nous disent Nicolas et Simon. "Il y a quatre sortes d’entrainements : des séances où l’on travaille la vitesse sur des distances plus petites (10km), on s’entraine à affronter le dénivelé positif donc pour ça on va trouver une pente assez raide et la monter plusieurs fois en faisant des demi-tours. Un entrainement fractionné où on enchaîne des sprints puis repos par séances de 30 secondes et enfin des sorties longues où là on va courir sur une grande distance".

Lorsqu’après 4 mois d’entrainement la nouvelle de l’annulation tombe, il n’était pas question pour ces trois jeunes travailleurs de renoncer. "Quand il a été annulé la semaine passée, je leur ai dit que ça serait bien de se trouver un truc à faire pour quand même faire ce défi. Et à partir de là on s’est dit pourquoi ne pas faire ça pour une association".

Le choix de l’association se pose assez vite : la banque alimentaire d’Aiseau. "En novembre, le papa d’un ami est décédé du Covid19. Ce monsieur était le directeur de la banque alimentaire d’Aiseau-Presles. Donc on s’est dit pourquoi pas lui rendre hommage en montrant que la solidarité est toujours bien présente dans notre entité malgré que lui n’était plus là".

Un appel aux dons de vivres non périssables est donc lancé et cet appel va bien au-delà des frontières d’Aiseau-Presles. Dans l’optique de récolter un maximum de vivres, la collecte organisée par les trois comparses s’étend à toute la Wallonie "on verra si la sauce prend à un niveau plus large que Aiseau-Farciennes ou si ça restera local" explique Simon Lardinois avant de poursuivre "On a regardé nos amis qui sont un peu partout en Wallonie et on s’est arrangé avec eux. Il y a moyen de déposer du coté de Louvain-la-Neuve, Namur, Aiseau, Farciennes, Mons… "

L’objectif est de récolter 3000 kilos de vivres pour les 3000m de dénivelé positif qu’on a pendant la course

Pour leurs 100 km, le trio n’a encore qu’une certitude : partir le 27 février de Profondeville et rejoindre la banque alimentaire d’Aiseau. "On est encore en train de regarder pour le trajet" reconnait Simon Lardinois. Avec quelques 25km entre Profondeville et Aiseau-Presles, les détours seront nombreux.

Autre certitude de cette course : Nicolas, Cédric et Simon pourront compter sur leurs amis et la famille pour les soutenir. "On aura quatre ou cinq postes de ravitaillement tenus par nos proches" détaille Nicolas. "Ces postes sont essentiels pour boire, manger, se changer si on est trempé et puis surtout pour le moral et voir que nos proches nous soutiennent".

Sur le papier, le plan est le suivant : partir vers 6h ou 7h du matin de Profondeville et arriver environ 13h plus tard devant la banque alimentaire d’Aiseau-Presles où leurs proches les attendront avec tous les vivres récoltés qu’ils iront ensuite offrir à la banque.

Gérard Hucq est bénévole à la banque alimentaire d’Aiseau-Presles avec son épouse depuis janvier 2019. C’est lui que Simon a contacté afin de savoir comment organiser ce projet. "Il y a une banque alimentaire mais deux réseaux de distribution, un à Aiseau et l’autre à Presles. En tout, cela fait 90 familles".

Le rôle de bénévole est souvent indispensable à des structures comme celle-ci. Dans le cas de la banque alimentaire d’Aiseau-Presles, les bénévoles ont trois missions principales "la première est d’aller chercher des vivres. Il peut s’agir de surgelés, de produits frais en vrac ou de conserves. La deuxième tâche consiste à préparer les colis pour les familles. Dans chaque colis, nous essayons de varier les produits. Si une semaine nous mettons de l’huile, la fois d’après nous mettrons du café. On essaye que tout le monde soit satisfait". La tâche n’est pas de tout repos. Chaque colis faisant environ 15 kilos, Gérard et les autres bénévoles s’occupent de répartir 1350 kilos de nourriture à chaque distribution. Une étape qui est "la troisième tâche des bénévoles".

Ces distributions ont lieu en alternances toutes les deux semaines. "Avec la situation sanitaire nous avons organisé les choses de manière à ce que les familles viennent à un quart d’heure d’intervalle ici pour le poste de distribution de Presles. A Aiseau, ils sont plus nombreux donc les gens attendent avant de passer à tour de rôle pour récupérer leur colis".

Pour Gérard, la distribution est "un moment riche. Lorsqu’on voit le sourire des gens quand ils partent ça vaut tout à fait la peine. Pour les fêtes de cette année, une dame nous a offert quatre bières de Noël. On les a savourées par la suite mais c’est vraiment gratifiant de voir que les gens apprécient ce qu’on fait pour eux". Bien souvent cette gratitude se poursuit même lorsque les gens n’ont plus besoin de venir à la banque alimentaire. "Un jour une dame qui venait à la banque nous a appelé pour nous remercier pour ce que nous avions fait et elle nous a expliqué que sa situation s’était améliorée, elle est passée d’un mi-temps à un temps plein et elle n’avait plus besoin de nous pour nouer les deux bouts".

Avec un objectif de 3000 kilos de vivres, le résultat de cette opération permettra d’apporter un sérieux bonus dans les colis préparés par les bénévoles. Les trois amis sont "plus dans l’envie de récolter des vivres plutôt que récolter de l’argent. On s’est dit que ça fonctionnera peut-être mieux de récolter des aliments plutôt que de l’argent. C’est pour ça qu’on est parti sur ce principe".