Vendée Globe: Charlie Dalin est le premier navigateur à franchir la ligne d'arrivée (officiel)

Charlie Dalin (Apivia) a été le premier à passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe mercredi soir après 80 jours, 6 heures, 15 minutes et 47 secondes de mer mais il n'est pourtant pas assuré de remporter la course, deux de ses poursuivants bénéficiant de compensations pour avoir participé à un sauvetage.

Dalin a bouclé son tour du monde à 20 heures 35 et 47 sec très précises, mais l'Allemand Boris Herrmann (SeaExplorer - Yacht Club de Monaco) dispose de six heures pour couper la ligne afin de devancer Dalin, tandis que le Français Yannick Bestaven (Maître coq IV) a dix heures et quinze minutes de compensation pour faire de même. Ils devraient respectivement arriver en troisième et cinquième position durant la nuit.