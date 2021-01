Vendée Globe - Boris Herrmann, en lice pour la victoire, a heurté un bateau de pêche

(Belga) L'Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), en lice pour la victoire dans le Vendée Globe, a heurté un bateau de pêche mercredi soir alors qu'il naviguait en troisième position à 160 km de l'arrivée aux Sables d'Olonne.

Le skipper allemand, qui prétendait à la victoire grâce à une compensation horaire de six heures, est entré en collision avec un bateau de pêche à 20h50 (HB), causant des dommages sur le foil tribord (appendice qui permet de voler) "mais le marin va bien", ont indiqué les organisateurs. Le Français Charlie Dalin (Apivia) a franchi le premier la ligne d'arrivée , mercredi soir, au terme de 80 jours et 6 heures d'une course extrême. Le marin normand de 36 ans qui a pris part à son premier Vendée Globe à la barre d'un bateau volant dernière génération, a coupé la ligne à 20h35 au large des Sables d'Olonne dans une mer assez formée, dans la nuit noire mais entouré d'une multitude de bateaux venus à sa rencontre, équipés de lumières rouges. Bien qu'il ait signé un véritable exploit, Dalin n'est pourtant pas assuré de remporter le Vendée Globe 2020, qui offre un finish très serré où cinq bateaux rivalisent pour les premières places, et dont deux ont reçu des compensations horaires, ce qui pourrait bouleverser le classement. Pour avoir aidé aux recherches lors du sauvetage d'un concurrent naufragé, Kevin Escoffier, le 30 novembre, Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) a reçu 6 heures de bonification et Yannick Bestaven (Maître Coq IV), actuel cinquième, a lui eu 10 heures et 15 minutes. Trente-trois marins ont pris le départ le 8 novembre, vingt-cinq sont encore en course. (Belga)