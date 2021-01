Clash Lukaku-Ibrahimovic: Romelu s'est aussi embrouillé avec son compatriote belge Alexis Saelemaekers (vidéo)

On a tout dit, tout vu et tout entendu sur la polémique entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic. Il n'empêche qu'une scène entre le buteur de l'Inter Milan et son compatriote Alexis Saelemaekers, joueur de l'AC, refait surface.

Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de l'immense polémique entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic. Pour rappel, les deux attaquants ont failli en venir aux mains et se sont échangés des insultes lors du match entre l'Inter Milan et l'AC Milan mardi en Coupe d'Italie. Vous avez tout vu, ou presque. Car une scène, qui a échappé à bon nombre de personnes, fait surface sur les réseaux sociaux. Si elle n'a pas trop d'impact en Italie, et que donc elle circule beaucoup moins que le clash entre "Big Rom" et "Ibra", elle pourrait avoir des conséquences en Belgique. Dans cette nouvelle vidéo, on voit Alexis Saelemaekers, joueur du Milan, s'approcher du buteur des Diables Rouges pour tenter de le calmer, une main tendue comme pour lui donner une petite tape sur l'épaule. Mais, il va voir son geste tout simplement repoussé par le joueur de l'Inter. Une vidéo qui n'augure rien de bon. Les deux anciens Anderlechtois portent, depuis l'éclosion de Saelemaekers en équipe nationale, le même maillot de la Belgique... Le prochain rassemblement des Diables aura lieu en mars prochain.