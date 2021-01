Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercato

Allemagne: du 2 janvier au 1er février

Angleterre: du 2 janvier au 1er février

France: du 2 janvier au 1er février

Espagne: du 4 janvier au 1er février

Italie: du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas: du 4 janvier au 1er février

Portugal: du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Mesut Özil ne reviendra pas en Bundesliga ou en équipe nationale allemande. Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 l'a déclaré mercredi durant sa présentation comme nouveau joueur du club turc de Fenerbahçe, avec qui il s'est engagé pour trois ans et demi.

Le milieu de terrain français Paul Pogba a fait une annonce pour son avenir à Manchester United (lire l'article complet).

L'attaquant espagnol Fernando Llorente, abonné au banc de touche cette saison à Naples, s'est engagé avec l'Udinese, a annoncé mercredi soir le club du Frioul. L'ex-attaquant de l'Athletic Bilbao, de la Juventus et de Tottenham, qui aura 36 ans fin février, s'est engagé jusqu'au 30 juin 2022, a annoncé le club de Serie A, actuellement 14e du championnat.

Le défenseur central Mateo Musacchio, 30 ans, quitte l'AC Milan pour la Lazio Rome. Les deux clubs l'ont confirmé mercredi. Les détails du contrat n'ont pas été divulgués. Selon les médias proches du club milanais, l'Argentin est parti gratuitement. Le Milan AC se serait contenté de récupérer 2,2 millions sur le taux d'amortissement et 1,75 millions sur le salaire qu'il aurait dû lui verser jusqu'à la fin de la saison, date de la fin du contrat du joueur. Musacchio a signé jusqu'en 2023 à La Lazio.

Kevin Malcuit (Naples) va terminer la saison, en prêt sans option d'achat, à la Fiorentina, a annoncé cette dernière jeudi. Le latéral droit français, 29 ans, est à la recherche de temps de jeu après n'avoir pu porter que deux fois le maillot napolitain en championnat d'Italie avec Dries Mertens. Ancien joueur de Monaco, St-Etienne et Lille, Kevin Malcuit s'était déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit l'été dernier. Il avait été recruté par Naples en 2018. La Fiorentina avait également officialisé mercredi soir l'arrivée en provenance du Spartak Moscou de l'attaquant international russe Alexander Kokorin, qui avait passé près d'un an en prison pour des violences commises à l'automne 2018. L'international russe âgé de 29 ans (48 sélections, 12 buts) a affirmé être "ici pour démontrer (ses) qualités", selon des propos rapportés par le site officiel de la Viola.

Le défenseur néerlandais Jeremie Frimpong, 20 ans, a signé au Bayer Leverkusen en provenance du Celtic Glasgow pour quatre ans et demi et environ 11 millions d'euros, a annoncé mercredi le club allemand. C'est le deuxième recrutement d'un joueur néerlandais par Leverkusen cet hiver après l'arrivée du défenseur Timothy Fosu-Mensah (23 ans), qui jouait à Manchester United. Frimpong, formé à Manchester City, pourra remplacer Santiago Arias, absent plusieurs mois à cause d'une blessure à la cheville gauche.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

