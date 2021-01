Nafissatou Thiam élue sportive préférée des Belges

Le bureau d’enquête iVox, spécialisé dans les enquêtes en ligne, a réalisé, à la demande du COIB, une enquête auprès de 1.000 Belges, représentatifs de la population en termes de langue, âge, sexe de diplôme. Le but étant de savoir qui était l’athlète favori des Belges.

Et c’est Nafissatou Thiam qui a été élue.

Championne olympique en 2016, championne du monde en 2017 et championne d'Europe 2018, l'heptathlonienne a réalisé d'excellents résultats sur la scène internationale ces dernières années. Elle devance Remco Evenepoel, champion d'Europe et vice-champion du monde espoirs sur contre-la-montre, et Nina Derwael, championne du monde et championne d'Europe en gymnastique.

Le top 5 est complété par l'athlète Jonathan Borlée et le Diable Rouge Toby Alderweireld. Le football est le sport le plus représenté dans le top 20 avec six Diables Rouges devant l'athlétisme qui recense cinq athlètes. Wout van Aert, Sportif de l'Année et vainqueur du Trophée National du Mérite Sportif en 2020, occupe la septième place derrière l'athlète Bashir Abdi.

Le Top 20 :

1. Nafissatou Thiam (athlétisme)

2. Remco Evenepoel (cyclisme)

3. Nina Derwael (gymnastique)

4. Jonathan Borlée (athlétisme)

5. Toby Alderweireld (football)

6. Bashir Abdi (athlétisme)

7. Wout van Aert (cyclisme)

8. Kevin Borlée (athlétisme)

9. Kevin De Bruyne (football)

10. Kim Clijsters (tennis)

11. Dylan Borlée (athlétisme)

12. Eden Hazard (football)

13. Tiesj Benoot (cyclisme)

14. Michy Batshuayi (football)

15. Julie Allemand (basketball)

16. Dries Mertens (football)

17. David Goffin (tennis)

18. Romelu Lukaku (football)

19. Ysaline Bonaventure (tennis)

20. Victor Campenaerts (cyclisme)