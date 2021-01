Jupiler Pro League - Le Club de Bruges remporte le derby contre le Cercle et conforte sa première place

(Belga) Le Club de Bruges s'est imposé 1-2 face au Cercle de Bruges dans le derby brugeois, le 150e au sein de l'élite, comptant pour la 22e journée de Jupiler Pro League jeudi. Musaba (28e) avait donné l'avance au Cercle avant que Mechele (37e) et Lang (58e) n'inversent la tendance pour le Club.

Le début de match était assez fermé et il fallait attendre la 16e minute pour voir le Cercle se créer la première occasion de la partie. Pavlovic tentait une incursion dans la défense du Club mais son tir était contré par Mignolet. Les joueurs de Paul Clement ouvraient finalement le score quelques minutes plus tard via Musaba qui profitait d'un ballon mal dégagé par la défense du Club pour tromper Mignolet (28e). Un but qui avait le don de réveiller les 'Blauw & Zwart' mais Dost butait sur Didillon. Sur le corner qui suivait, Brandon Mechele, qui fête ses 28 ans jeudi, remettait les deux équipes à égalité (37e). Après la pause, les troupes de Philippe Clément montaient en puissance dans le match et prenaient l'avantage grâce à un but de Lang, bien servi par Dost (58e). Le Cercle tentait alors de revenir au score mais sans parvenir à réellement inquiéter Mignolet, hormis sur une frappe d'Hotic (74e). Au classement, le Club de Bruges conserve sa place de leader avec 54 points. Le Cercle de Bruges reste 17e et avant-dernier avec 22 unités. (Belga)