"Maladroit", "Miraculeux": le revue de presse d'Ostende-Standard

Le Standard de Liège a eu chaud hier soir lors de leur déplacement à Ostende. Les Liégeois, menés par deux fois, sont finalement reparti de la côte avec le point du match nul grâce à Merveille Bokadi qui a marqué le but du 2-2 à la 90+5e minute.

Dans l'ensemble, la presse s'accorde à dire que le déplacement à Ostende était périlleux. Nos confrères du journal La Meuse, du groupe Sudpresse, revient sur le match en disant que "comme attendu, ce ne fut pas une partie de plaisir". Le fait que les Rouches aient réussi à recoller par deux fois au score a montré que "les joueurs avaient quelque chose dans le ventre et qu'ils étaient capables de réagir même dans la tourmente".

A La Libre, on met aussi en avant le jusqu'au-boutisme liégeois en soulignant que "c'est probablement dans cet aspect mental que le Standard de Mbaye Leye a la plus progressé". Le journal L'Avenir parle de son côté d'un match "audacieux".

En vue du match au sommet de dimanche face au leader Brugeois, Leye voulait laisser souffler son équipe et avait effectué 5 changements par rapport à l'équipe qui avait battu Charleroi dimanche. Un choix un peu ambitieux de la part du coach liégeois qui a, au court du match, fini par remettre son équipe de dimanche passé sur le terrain. Une gestion des titulaires et "faire en sorte que son équipe ne soit pas impactée par les changements", ça constitue "le prochain défi de coach Mbaye" souligne La Libre.

En conférence de presse, Mbaye Leye est tout à fait d'accord avec nos confrères "j'ai un groupe de 24 joueurs et 4 gardiens qui a été créé pour jouer la coupe d'Europe. Si je dois jouer qu'avec 13 jusqu'à la fin ils vont être cuits". L'ancien joueur souligne la bonne deuxième période de ces hommes en allant jusqu'à dire que "la manière dont on a joué en deuxième mi-temps était parfaite". "Je vais dire que ce match là me plait plus que les quatre victoires que j'ai eue" poursuit-il, "c'est un match où on a essayé, où on a joué au foot. Ok en première mi-temps il y a des moments où on a bien joué et des moments où on a été bousculé dans les duels. Je le répète encore et je le répéterai : mes joueurs doivent rester beaucoup plus debout et être plus durs dans les duels. C'est ce qu'ils ont fait en deuxième période et ça me plait, on va continuer comme ça".

A 10 journées de la fin de la phase classique, il faudra se battre jusqu'au bout pour garder une place dans le top 4. Avec un départ sur les chapeaux de roue depuis son intronisation à la tête de l'équipe Liégeoise, le coach Sénégalais est bien conscient que les victoires ne vont pas s'enchaîner jusqu'à la fin "je l'avais dit, on ne va pas gagner jusqu'à la fin. Il y a des moments où tu mérites de gagner mais tu ne prendras qu'un point comme aujourd'hui."

Dimanche, le Standard se déplace au Jan Breydel Stadion défier le FC Bruges (13h30) puis affrontera Seraing en Coupe de Belgique, mercredi à 19h.