Futsal: malgré un partage, la Belgique régale avec deux buts monstrueux contre la Finlande (vidéos)

La Belgique a été contrainte au partage 3-3 face à la Finlande pour son premier match du groupe 7 des qualifications pour l'Euro 2022 de futsal jeudi au Country Hall à Liège.

Après un penalty manqué après 15 minutes par Joren Paulus, les Diables Rouges ouvraient le score au bout de 18 minutes grâce à Leonardo Carello Aleixo. En seconde période, Omar Rahou doublait la mise (21e) mais Intala réduisait l'écart quelques secondes plus tard. Rahou redonnait deux buts d'avance aux Belges (27e) avant que Kytölä ne fixe le score à 3-2 (28e).

Cinq minutes plus tard, Junno inscrivait le but de l'égalisation (33e) pour la Finlande. Dans l'autre match du groupe, l'Italie s'est imposée 3-0 contre le Monténégro. Les Italiens occupent la tête du classement avec 3 points devant la Belgique (1), la Finlande (1) et le Monténégro (0). La Belgique affrontera le Monténégro mardi à Liège pour son deuxième match de qualification.

Après ce deuxième rendez-vous, les Belges iront au Monténégro (04/03) et en Italie (09/03) avant d'accueillir les Italiens (08/04) et d'aller en Finlande (13/04). Les vainqueurs des huit groupes et les six meilleurs deuxièmes se qualifieront pour l'Euro 2022 organisé aux Pays-Bas. Les deux autres deuxièmes s'affronteront pour le dernier ticket du 14 au 17 novembre 2021.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : où en est l’épidémie ce 29 janvier ?