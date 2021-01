Vincent Kompany réagit aux attaques de Vanden Borre: "Anthony reste Anthony..."

Ce matin, Anthony Vanden Borre surprenait tout le monde avec des propos chargés sur Anderlecht. Des attaques virulentes, où il affirme notamment "ne plus attendre de coup de fil de Vincent Kompany". Le coach anderlechtois, grand ami du défenseur, a déjà répondu à ces propos.

En conférence de presse, Kompany s'est épanché un petit moment sur la situation. "Ai-je été surpris ? Non, Anthony reste Anthony", a d'abord déclaré le coach anderlechtois. "Sommes-nous amis? Oui. Est-ce que je veux toujours l’aider? Oui. Pour moi, ce n’est pas une histoire qu’il convient d’évoquer dans les médias", poursuit-ils ensuite.

Il a ensuite botté en touche, préférant ne pas aller plus loin. “Pour être honnête, je préfère en rester là. Nous nous connaissons depuis l’âge de six ans, depuis lors près de trois décennies se sont écoulées. En ce qui concerne les amis et la famille, je suis quelqu’un qui veut garder les choses dans la sphère privée. Pas un seul mot que je dirais sur Anthony en ce moment ne l’aiderait à prendre sa décision. Et c’est justement ce que je veux faire. Je veux lui être utile, comme je l’ai été du premier au dernier jour. Ce n’est pas maintenant que je dois parler pour aider Anthony", a affirmé le coach bruxellois.

La situation sportive de Vanden Borre reste très floue. Sera-t-il encore un joueur d'Anderlecht dans les prochaines semaines ? Difficile de le dire à ce stade.

