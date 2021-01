Thomas Meunier n'est pas satisfait de ses débuts au Borussia Dortmund

Alors qu'il ambitionnait de contester la suprématie du Bayern Munich, le Borussia Dortmund pointe à une décevante 7e place en Bundesliga. "Nous devons être davantage des 'killers' sur le terrain", estime Thomas Meunier dans un entretien au journal Ruhr Nachrichten.

"Nous en parlons tous les jours à l'entraînement, mais nous devons le montrer en match", poursuit le Diable Rouge de 29 ans. "Nous dribblons autour du but mais ne tirons pas assez, mais nous avons assez de qualités en nos rangs", ajoute Meunir, convaincu que le BVB va remonter au classement. Dortmund a changé d'entraîneur à la mi-décembre, Edin Terzic remplaçant Lucien Favre. "Le message du coach est clair", selon Thomas Meunier. "Il insiste sur le fait que nous devons jouer avec conviction, sans relâche. Nous devons travailler là-dessus". T

homas Meunier est passé du PSG à Dortmund l'été dernier, rejoignant Axel Witsel et Thorgan Hazard. "Dans une équipe comme Dortmund, je dois être plus offensif", avance le défenseur belge. "Avec un seul but et un assist pour le moment, je suis déçu de mon bilan, et je pense que les gens le sont aussi". Comme Axel Witsel (rupture du tendon d'Achille) et Thorgan Hazard (lésion musculaire), Thomas Meunier est actuellement sur le flanc à cause d'une blessure au genou qui le privera du duel de samedi face à Augsbourg pour le compte de la 19e journée de Bundesliga.

Dortmund, qui reste sur trois matches sans victoire, occupe la 7e place avec 29 points en 18 matches.

