Deux joueurs victimes d'insultes racistes sur Instagram: la réponse cinglante de Manchester United

"Inacceptable et dégoûtant": l'entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer a déploré vendredi les attaques racistes ayant visé Anthony Martial et Axel Tuanzebe après la défaite surprise des Red Devils contre Sheffield United mercredi.

Les deux joueurs mancuniens ont été attaqués sur les réseaux sociaux à la suite du revers concédé à domicile (2-1) contre la lanterne rouge de la Premier League, qui a empêché les équipiers de Paul Pogba de reprendre la tête du championnat d'Angleterre à Manchester City.



"Nous faisons campagne depuis longtemps maintenant avec la Premier League et je pense que ça marche, mais il y a encore des gens qui ne comprennent pas", a déploré Solskjaer en conférence de presse. "Ils se cachent derrière les réseaux sociaux, sont anonymes et c'est inacceptable et dégoûtant", a regretté l'ancien attaquant.



Manchester United a publié jeudi une déclaration très ferme demandant des mesures plus sévères contre les "idiots écervelés". Solskjaer a fait écho à ce message vendredi. "C'est tout simplement incroyable que nous ayons encore ces scènes, cet abus en 2021", a déclaré le Norvégien, dont l'équipe se rend samedi chez Arsenal.



L'entraîneur a assuré que Tuanzebe, né en République démocratique du Congo mais élevé en Angleterre, allait "bien" malgré la violence des attaques à son encontre. "Je lui ai parlé et, bien sûr, ce n'est pas agréable mais c'est un garçon fort, avec un caractère bien trempé, qui a reçu le soutien de sa famille", a déclaré le technicien au sujet du défenseur de 23 ans.

