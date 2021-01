Mondial de hand: Fabregas "fier du parcours" des Bleus

Le pivot de l'équipe de France de handball Ludovic Fabregas est "fier" du parcours des Bleus en Egypte, éliminés vendredi par la Suède 32-26 en demi-finale du Mondial au Caire.

Remporter la médaille de bronze dimanche serait "une lueur d'espoir pour les années futures" et "récompenserait les anciens" Michaël Guigou et Luc Abalo, dont c'est probablement le dernier Mondial, a souligné le Catalan.

Q: Que ressentez-vous après cet échec?

R: "De la déception, forcément. On avait à coeur de passer ce cap-là parce que les deux dernières fois où on est arrivés en demies (Euro 2018 et Mondial 2019), on a eu ce coup d'arrêt aussi. La victoire de la Suède est logique, méritée, ils ont été meilleurs que nous dans tous les compartiments du jeu et il faut savoir l'accepter. Peut-être que nous, on n'a pas été à notre niveau et il va falloir essayer de trouver quelques ressources supplémentaires pour aller chercher une médaille parce que ça nous ferait du bien à la tête.

Q: Qu'est-ce qui a manqué?

R: "On a été en difficulté dès le départ, il nous manquait peut-être du gaz. Peut-être que la blessure de Luka (Karabatic, patron de la défense) a joué aussi mais je n'ai pas envie de me cacher derrière tout ça. On a été inférieurs dans tous les compartiments du jeu et on ne pouvait pas espérer mieux, malheureusement. Au niveau des gardiens, on est derrière mais aussi des jets francs, des exclusions, de l'efficacité au shoot..."

Q: Le match pour la 3e place sera important pour garder un bilan positif?

R: "Depuis le 27 ou le 31 décembre, on est sur le pont, on travaille, on encaisse aussi les critiques. On ne nous donnait pas beaucoup de chances de réaliser un beau Mondial. Ce soir, on peut déjà être fiers de ce parcours-là, on est quand même très contents d'être arrivés jusqu'en demi-finale. Moi en tout cas, je suis fier des mecs. Peut-être qu'on n'espérait pas aller jusque-là, sincèrement. Ce soir oui, il y a de la frustration, de la déception mais il y a une victoire à aller chercher dimanche pour être récompensés. Ce serait une lueur d'espoir pour les années futures et à court terme pour le TQO (Tournoi de qualification olympique) et potentiellement les Jeux si on se qualifie. On va aussi essayer de récompenser les anciens (Michaël Guigou et Luc Abalo), ce sera peut-être leur dernier Mondial."

Propos recueillis en zone mixte