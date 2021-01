Jupiler Pro League - Loris Brogno (Beerschot) en appel de sa suspension de trois matches

(Belga) Le Conseil disciplinaire de l'Union belge de football (URBSFA) a infligé vendredi à Loris Brogno une suspension de cinq matches (dont trois sont effectifs) et une amende de 2.500 euros. Outre les matches de championnat contre l'OHL (30/01) et l'Antwerp (07/02), l'attaquant du Beerschot manquera également le huitième finale de la Coupe de Belgique contre le FC Malines ou le RWDM. Le joueur va en appel de la sanction.

Brogno a été exclu le 20 janvier lors de la défaite 3-1 du Beerschot face à Eupen pour un coup de coude volontaire sur Jens Cools à vingt minutes du terme. Dans son rapport, l'arbitre Jonathan Lardot a mentionné qu'il a également été insulté. Mardi, le Conseil disciplinaire lui avait infligé trois matches de suspension, dont un effectif, pour la faute et deux, dont un effectif, pour l'insulte à l'arbitre. Une sanction jugée trop légère par le parquet fédéral, qui avait interjeté appel. Le Conseil disciplinaire a finalement décidé de revoir sa sanction à la hausse pour la faute avec deux matches de suspension pour la faute et toujours un pour l'insulte à l'arbitre. "Il s'agit d'un coup volontaire. Brogno va au duel avec les poings serrés, sans regarder le ballon et en sachant très bien où se trouve son adversaire. Il aurait pu se rendre compte qu'il était en retard. Que sa position soit due à l'éclairage du stade semble particulièrement invraisemblable", a jugé le conseil disciplinaire. "De tels actes n'ont pas leur place sur un terrain de football et doivent être sanctionnés de manière appropriée. Par la suite, Brogno a insulté l'arbitre, les mots utilisés ("enculé") ne sont pas contestés par le joueur. Il est incompréhensible que des normes différentes s'appliquent au football par rapport à d'autres sports tels que le volley, le basket, le hockey et le rugby, où de telles insultes ne sont pas du tout tolérées et entraînent presque toujours des exclusions. Même lorsqu'elles sont le résultat d'une frustration. C'est tout à l'honneur de Brogno de s'être excusé, mais cela ne constitue pas une circonstance atténuante". (Belga)