Mondial de hand: la France affrontera l'Espagne pour la médaille de bronze

Battue en demi-finale par la Suède (32-26), l'équipe de France masculine de handball affrontera l'Espagne, qui s'est inclinée en demies contre le Danemark (35-33) vendredi soir, pour aller chercher la médaille de bronze, dimanche au Caire.

Les Français sont montés sur huit des dix derniers podiums d'un Championnat du monde (en or en 2001, 2009, 2011, 2015, 2017, et en bronze en 2003, 2005 et 2019), et feront face aux doubles champions d'Europe en titre (2018, 2020) dimanche après-midi (14h30) dans la capitale égyptienne.

La finale (dimanche, 17h30) sera 100% scandinave, entre des Danois tenants du titre mondial (2019) et olympique (2016), et des Suédois qui retrouvent le dernier match d'un Mondial pour la première fois depuis la défaite en 2001 à Paris-Bercy contre la France.