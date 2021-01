Yannick Carrasco testé positif au covid-19

Yannick Carrasco et Mario Hermoso ont été testés positifs au coronavirus. L'Atlético Madrid l'a annoncé samedi en fin de matinée. Les deux joueurs sont désormais placés en isolement à leur domicile.

Le Diable Rouge, 27 ans, est une valeur sûre de l'équipe de Diego Simeone cette saison. Il a disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues, compilant 3 buts et 5 assists. Les Colchoneros trônent en tête de Liga. Avec un match de moins que leurs poursuivants, ils comptent respectivement 7 et 10 points de plus que le Real Madrid et le FC Barcelone. Dimanche, l'Atlético se rendra à Cadix.

