Boxe: Pacquiao déchu de la ceinture WBA des welters au profit d'Ugas

Manny Pacquiao, la légende philippine de la boxe, a été déclaré "champion au repos" dans la nuit de vendredi à samedi par la WBA, dont il était détenteur de la ceinture des poids welters qui revient désormais au Cubain Yordenis Ugas.

Pacquiao, 42 ans, n'a plus boxé depuis qu'il a remporté la ceinture WBA des poids welters aux dépens de Keith Thurman à Las Vegas en juillet 2019.

"Merci à la WBA de m'avoir élevé au rang de super champion et de faire ce qui est le mieux pour le sport. Manny Pacquiao est une légende et il sera toujours champion, son intention était de combattre (Conor) McGregor et maintenant Ryan (Garcia), mais on ne peut, en s'abritant derrière son histoire, s'approprier un championnat", a commenté le nouveau détenteur de la ceinture WBA des welters, Yordenis Ugas, sur Twitter.

Après avoir annoncé vouloir disputer un combat contre la superstar irlandaise des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor, Pacquiao semble se diriger vers un combat contre la valeur montante de la catégorie des légers, l'Américain Ryan Garcia, 21 victoires en autant de combats, dont 18 par KO.

Ce dernier a annoncé cette semaine sur les réseaux sociaux un prochain combat contre +Pac-Man+, qui mène une carrière politique aux Philippines, où il est sénateur élu, tout en continuant à boxer au plus haut niveau.

"C'est un honneur de monter sur le ring avec Manny Pacquiao", a écrit sur Instagram Ryan Garcia, parlant d'un "rêve devenu réalité" sans préciser dans quelle catégorie de poids le combat était prévu.