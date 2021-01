L1: Lens rebondit et enfonce Montpellier

Lens a bien réagi en s'imposant (2-1) samedi à Montpellier lors de la 22e journée de Ligue 1 et peut rêver à une belle fin de saison. Les Héraultais sont, eux, en plein doute, après une sixième défaite en huit matches.

Le promu a fait preuve d'un rare réalisme pour concrétiser ses deux premières frappes cadrées par les milieux de terrain Cheick Doucouré (7e) et Gaël Kakuta (67e) avant que le jeune attaquant de Montpellier Elye Wahi ne réduise l'écart (78e).

Lens s'empare de la 6e place du championnat aux dépens de Marseille.

Le promu s'exporte décidément bien. Dix jours après son coup d'éclat au stade Vélodrome (1-0), il obtient sa sixième victoire à l'extérieur.

Montpellier (11e) ne se sort pas d'un long tunnel de doute et de faux-pas. L'équipe de Michel Der Zakarian enchaîne un huitième match sans victoire et s'éloigne un peu plus de ses ambitions initiales.

Handicapé par l'absence de quatre titulaires indiscutables: Téji Savanier, Jonas Omlin, Florent Mollet et Andy Delort, suspendus ou blessés, l'équipe de "Der Zak" n'a jamais réussi à imposer son jeu malgré le retour de l'omniprésent Jordan Ferri et une belle fin de match.

Lens a marqué sur sa première occasion. A la suite d'un corner renvoyé par la défense héraultaise, le milieu de terrain Cheick Doucouré a placé une frappe de vingt mètres à ras de terre pour tromper le jeune gardien Dimitry Bertaud (7e).

A plus de vingt minutes de la fin, le meneur de jeu lensois Gaël Kakuta a expédié à son tour une frappe du pied droit, déviée par Daniel Congré, dans la lucarne de Bertaud, qui supplée Omlin.

Montpellier, lui, est tombé sur l'excellent gardien Jean-Louis Leca. Le capitaine nordiste a repoussé une frappe et une tête de Joris Chotard, puis deux coups francs de Junior Sambia (73e, 76e). Seul, le jeune attaquant Elye Wahi a réduit la marque (78e) d'un superbe retourné, une réaction trop tardive pour Montpellier.