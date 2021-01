Jupiler Pro League - Partage entre Eupen et Mouscron, le Beerschot s'impose à OHL

(Belga) Eupen et Mouscron ont partagé l'enjeu 1-1 samedi dans le cadre de la 23e journée du championnat de Belgique de football. Dans le même temps, le Beerschot est allé s'imposer 0-1 à Oud-Heverlee Louvain.

Alors que Mouscron se montrait dangereux par Xadas, qui alertait Defourny deux fois en début de match (7e, 10e), Eupen portait le danger dans le camp hurlu par Prevljak qui butait plusieurs fois sur Koffi (8e, 23e). Ce fut finalement sur un but contre son camp que la domination eupenoise (73% de possession de balle en première période) se concrétisait au marquoir, Faraj envoyant le cuir dans ses propres filets à la 32e minute. Mouscron égalisait sur une phase arrêtée en seconde période. Sur coup de coin, Silvestre trompait Defourny d'une tête piquée à la 66e minute. Prevljak eut le but du 2-1 au bout du pied à la 74e mais Koffi s'interposait. Eupen, qui prend 1 point après deux défaites d'affilée, pointe au 12e rang du championnat avec 31 points. Après son 3e partage conséctif, Mouscron est 16e avec 26 points, 4 de plus que le Cercle de Bruges, qui joue dimanche, et 5 de plus que la lanterne rouge Waasland-Beveren, qui a perdu 3-2 à l'Antwerp vendredi. A Den Dreef, il a fallu attendre la 74e minute pour voir le seul but du match entre les promus de la D1B. Tissoudali a trompé Romo, offrant les 3 points aux Rats, qui se hissent à la 5e place avec 37 points. OHL est 8e avec 1 point de moins. Il reste un match au programme samedi soir: Courtrai - Charleroi, dont le coup d'envoi est prévu à 20h45. Dimanche, le Club Bruges, autoritaire leader du championnat, recevra le Standard (13h) dans l'affiche de cette 23e journée. Zulte Waregem accueillera Ostende (16h) avant le duel entre Anderlecht et La Gantoise (18h15). Le dernier match du weekend opposera Saint-Trond au Cercle de Bruges (20h45). (Belga)