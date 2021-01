Thibaut Courtois très critique après la défaite du Real Madrid contre Levante

Zinédine Zidane toujours en quarantaine pour cause de coronavirus, le Real Madrid a été surpris à domicile par Levante (2-1): un résultat qui ouvre la voie au titre à l'Atlético Madrid, qui pourra compter dix points d'avance en cas de succès à Cadix dimanche.

"Nous devons toujours nous battre. La Liga court jusqu'en mai. Nous devons réagir, gagner nos rencontres et faire en sorte que les autres perdent", a déclaré Thibaut Courtois samedi dans la foulée de la défaite du Real Madrid contre Levante (1-2) lors de la 21e journée de championnat. Les Madrilènes, à dix dès la 7e minute de jeu, accusent un retard de sept points sur l'Atlético Madrid, qui a deux matches de retard.

"Levante joue un bon football et si vous être un de moins, cela rend évidemment les choses plus difficiles. Nous avons marqué le premier goal. Ils ont égalisé mais nous avons continué à nous battre. Encaisser ce deuxième goal est vraiment dommage", a encore analysé le portier des Diables Rouges, qui avait pourtant laissé les siens dans le match en détournant brillamment un penalty à la 64e alors que le score était encore d'un but partout.

Eder Militao a été exclu après l'intervention du VAR. Cela a forcément rendu la tâche des Merengue plus ardue encore. "Nous avons eu du mal à déposséder Levante du ballon et nous n'avons pas été capables de faire la différence dans le dernier tiers du terrain" a déploré Courtois.

A noter qu'Eden Hazard, titulaire, est descendu à l'heure de jeu.

Le Real Madrid pourrait voir son retard sur son rival de l'Atlético grimper à 13 points si l'équipe de Yannick Carrasco venait à remporter ses deux matches en retard. Le FC Séville est 3e alors que le FC Barcelone, qui accueille Bilbao dimanche, pourrait rejoindre le Real en cas de victoire.