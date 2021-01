Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercato

Allemagne: du 2 janvier au 1er février

Angleterre: du 2 janvier au 1er février

Belgique: du 2 janvier au 1er février

France: du 2 janvier au 1er février

Espagne: du 4 janvier au 1er février

Italie: du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas: du 4 janvier au 1er février

Portugal: du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

/

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Alors que sa prolongation de contrat n'avance pas, Sergio Ramos pourrait, outre le Paris Saint-Germain, compter sur l'intérêt de Manchester United, rapporte le journal espagnol AS. Pour rappel, le bail du défenseur de 34 ans expire le 30 juin 2020, et il est officiellement libre de négocier avec d'autres clubs depuis le 1er janvier.

L'AS Rome a officialisé samedi soir le retour de l'attaquant italien Stephan El Shaarawy mais l'avenir restait encore flou pour Edin Dzeko, en rupture de ban avec l'entraîneur Paulo Fonseca. Le buteur bosnien, capitaine du club romain, a été écarté la semaine dernière, pour s'être opposé avec virulence aux choix de son coach, dans les jours qui ont suivi la défaite en Coupe d'Italie le 19 janvier contre La Spezia (2-4 a.p., devenue 0-3 sur tapis vert), selon la presse italienne. Dzeko s'est entraîné cette semaine à part et le club de la capitale lui chercherait en urgence un point de chute d'ici à la clôture du mercato. Un échange avec l'attaquant de l'Inter Milan Alexis Sanchez a été évoqué mais n'a pas abouti.

Sami Khedira, relégué sur le banc à la Juventus, est sur le point de s'engager avec le Hertha Berlin, actuel 14e de la Bundesliga, a confirmé dimanche le président du club. Vainqueur de cinq titres de champions depuis 2015 et de trois coupes d'Italie avec la Vieille Dame, le champion du monde allemand 2014 n'est plus utilisé par l'entraîneur Andrea Pirlo. Il avait commencé sa carrière en Bundesliga à Stuttgart, Puis il était parti en 2010 pour le Real Madrid (où il a remporté la Ligue des champions 2014), avant d'être transféré cinq ans plus tard à Turin.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Saint-Trond a annoncé dimanche matin le prêt jusqu'au terme de la saison du Japonais Daiki Hashioka. Le défenseur de 21 ans, deux fois international, arrive en provenance des Urawa Red Diamonds, formation de D1 japonaise.

Waasland-Beveren a officialisé dimanche l'arrivée du défenseur curacien Jérémy Cijntje (23 ans), prêté par Heracles Almelo jusqu'au terme de la saison.