Bart Swings termine 7e du 5000 m à Heerenveen

(Belga) Bart Swigs a terminé 7e du 5000 m de la seconde manche de la Coupe du monde de patinage de vitesse, dimanche à Heerenveen, aux Pays-Bas. Le Louvaniste a signé un temps de 6:12.775, le 2e meilleur chrono de sa carrière sur la distance après le temps de 6:11.54 réussi en décembre 2017 à Salt Lake City.

La victoire est revenue au Néerlandais Patrick Roest. Il a enlevé sa 8e victoire de Coupe du monde sur 5 km en 6:05.959, lui qui avait battu le record de la piste du Thialf en 6:05.14 la semaine dernière lors de la 1e manche de Coupe du monde. Le Suédois Nils van der Poel (6:08.393) et le Russe Sergey Trofimov (6:10.864) montent sur les 2e et 3e marches du podium. En raison de la pandémie de coronavirus, la Coupe du monde de patinage de vitesse a été réduite à deux manches cette saison. La première a eu lieu la semaine dernière, déjà à Heerenveen. Patrick Roest enlève le classement final de la Coupe du monde avec 120 points, devant son compatriote Sven Kramer (97), 4e dimanche, et Sergey Trofimov (96). Bart Swings est 7e avec 74 unités. Samedi, Bart Swings avait décroché la médaille d'argent du départ groupé (mass-start), discipline dont il est le vice-champion olympique. Le Thialf de Heerenveen accueillera les Mondiaux toutes distances du 11 au 14 février. (Belga)