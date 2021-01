Aurélien Paret-Peintre s'adjuge la première course de la saison sur route

(Belga) Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën) a remporté la 43e édition du Grand Prix La Marseillaise (1.1), la première course cycliste de la saison sur route, dimanche à Marseille. Le coureur français s'est imposé au sprint au pied du stade Vélodrome après 171 km de course devant ses compatriotes Thomas Boudat (Arkea-Samsic) et Bryan Coquard (B&B Hotels P/B Ktm)

L'Espagnol Francisco Galvan (Equipo Kern Pharma) et Arjen Livyns (Bingoal-WB), 5e et premier Belge, complètent le top 5. Tim Wellens (Lotto Soudal) s'est classé 6e. Philippe Gilbert a terminé 48e pour son retour à la compétition. Aurélien Paret-Peintre a enlevé à 24 ans son premier succès professionnel. Il succède à son compatriote Benoit Cosnefroy au palmarès de l'épreuve. Première course de catégorie 1 de l'année (à laquelle peuvent prendre part les équipes WorldTour), le Grand Prix La Marseillaise marque le lancement d'une saison sur route 2021 dont le début a été perturbé par la crise sanitaire. Après une saison 2020 bouleversée par la pandémie de coronavirus, la saison 2021 a aussi débuté au rythme des annulations et reports des courses en Australie, en Argentine, au Moyen-Orient ou, plus près de nous, en Espagne ou au Portugal. Après le GP La Marseillaise, le peloton restera dans le sud de la France pour l'Etoile de Bessèges (2.1), première course à étapes de la saison prévue du 3 au 7 février. Le début de la saison cycliste belge est prévu le 27 février avec le Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour). (Belga)