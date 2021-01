1B Pro League - Seraing renoue avec le succès face à Club NXT

(Belga) Seraing s'est imposé 2-1 (mi-temps : 1-0) contre le Club NXT, l'équipe espoirs du Club de Bruges, dimanche après-midi en match de la dix-septième journée de la 1B Pro League de football. Les Métallos n'avaient gagné qu'un point sur les neuf derniers mis en jeu.

Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Mohamed "Midou" Mouhli a donné l'avantage à l'équipe locale (1-0). Quinze minutes avant le coup de sifflet final, Mathis Servais a égalisé pour les visiteurs , mais deux minutes plus tard, l'équipe liégeoise reprenait l'avantage grâce à un but d'Amadou Ndiaye. Ce succès, le premier depuis le 4 décembre déjà contre Club NXT (0-4), permet à Seraing de remonter à la deuxième place avec 29 points, soit douze points de moins que le leader l'Union qui sourit plus que jamais après son succès dans le derby face au RWDM (0-2), samedi. Le Club NXT occupe la 8e et dernière place avec sept points. Dimanche soir (20h00), le duel entre Westerlo et le Lierse est le dernier match de la 17e journée.