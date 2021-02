Vendée Globe: Armel Tripon boucle la course à la 11e place

Le skipper français Armel Tripon (L'Occitane en Provence) a franchi lundi la ligne d'arrivée du Vendée Globe aux Sables-d'Olonne après 84 jours, 17 heures, 07 minutes et 50 secondes en mer, un temps le plaçant à la 11e place.

Pour sa première participation à la course autour du monde en solitaire, Tripon, 45 ans, cité comme outsider au départ de la course, a dû revoir ses ambitions après seulement trois jours de course.

Son bateau +volan+ dernière génération a subi un problème au mât à l'approche de la tempête tropicale Theta.

Tombé à la 32e place à cause d'un nouveau problème une semaine plus tard, Tripon a signé une belle remontée, franchissant en 24e position l'équateur puis à la 17e place le cap de Bonne Espérance et enfin à la 13e le Cap Horn.

Le Français Yannick Bestaven (Maître Coq IV) a remporté jeudi le Vendée Globe en un peu plus de 80 jours. Troisième sur la ligne d'arrivée, il a été déclaré vainqueur en raison de compensations horaires dont il bénéficiait pour s'être dérouté lors du sauvetage de Kevin Escoffier.