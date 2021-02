Ibrahim Afellay prend sa retraite à 34 ans

Le Néerlandais Ibrahim Afellay (34 ans) met un terme à sa carrière de joueur de football professionnel.

Le Néerlandais, qui a porté à 53 reprises (7 buts) le maillot des Oranje a annoncé sa décision dimanche dans l'émission Studio Voetbal de la NOS, la chaîne de télévision publique néerlandaise.

Afellay, 34 ans, a joué jusqu'à la saison dernière au PSV qui ne lui a pas offert de nouveau contrat. Dans les mois qui ont suivi, il espérait trouver un club à l'étranger. Cela ne s'est pas produit et Affelay a décidé d'arrêter.

"J'arrête. Tôt ou tard, le moment arrive, vous savez. J'y pensais depuis un certain temps. Je savais ce que je voulais et surtout ce que je ne voulais pas. J'ai finalement pris la décision et je suis en paix avec elle", a déclaré Afellay. "Je voulais continuer pendant un an encore, mais pas à n'importe quel prix. C'est bien comme ça".

Afellay faisait partie de l'équipe des Pays-Bas qui a atteint la finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Il a également été actif lors des Euro 2008 et 2012. Avec le PSV, il a remporté le titre de champion national quatre saisons de suite, de 2005 à 2008. En janvier 2011, il a rejoint le FC Barcelone qui l'a prêté à Schalke, à l'Olympiakos. Il a ensuite rejoint Stoke en juillet 2015 avant de retrouver le PSV en juillet 2019.