Roberto Martinez tente de s'offrir les services d'un défenseur néerlandais

La Belgique prépare l'avenir de son équipe nationale. Roberto Martinez espère ainsi convaincre le jeune défenseur central Pascal Struijk d'opter pour la sélection belge, alors qu'il a déjà évolué chez les jeunes aux Pays-Bas.

Roberto Martinez a une idée derrière la tête. Le sélectionneur belge, connu pour ses anticipations, prépare actuellement l'avenir de notre équipe nationale. Alors que nos défenseurs vieillissent, surtout dans l'axe, l'Espagnol est à la recherche d'un peu de jeunesse. Et selon le Telegraaf, il a opté pour un belgo-néerlandais.

En effet, le journal néerlandais affirme que Roberto Martinez a pris contact avec Pascal Struijk, 21 ans, qui a disputé trois matchs avec les moins de 17 ans aux Pays-Bas. Intéressant à Leeds, il a la particularité d'être gaucher, ce que recherche particulièrement notre sélectionneur. Le but du sélectionneur est de le convaincre d'opter pour la Belgique (il est né à Deurne) et de délaisser un éventuel avenir néerlandais. Struijk évolue actuellement à Leeds.

Il n'en fallait pas plus pour énerver le Telegraaf. "C'est du vol, mais cela est légal et logique", peut-on notamment y lire. Une solution de plus pour nos Diables Rouges ?