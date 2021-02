JO-2020: les basketteuses françaises dans le même groupe que les Etats-Unis à Tokyo

Les basketteuses françaises affronteront les Etats-Unis lors de la phase de groupes des Jeux olympiques de Tokyo cet été (23 juillet-8 août), d'après le tirage au sort effectué mardi à Mies (Suisse), au siège de la Fédération internationale (Fiba).

Les Françaises, médaillées d'argent aux JO-2012 à Londres et 4es des JO-2016 à Rio, se retrouvent dans le même groupe que les Etats-Unis, le Japon, pays hôte, et les doubles championnes d'Afrique, le Nigeria. Les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale.

Les Américaines sont invaincues en compétitions officielles depuis la demi-finale du Mondial-2006, perdue en septembre 2006 contre la Russie. Depuis, elles ont enchaîné 57 victoires de rang. Elles sont sextuples championnes olympiques en titre (1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016).

A Tokyo, un tirage au sort sera effectué à l'issue de la phase de groupes, pour constituer le tableau final (quarts, demies et finale). Les trois premiers et le meilleur deuxième seront tête de série, et deux équipes d'un même groupe ne pourront pas s'affronter en quarts de finale.

Avant les JO-2020 de Tokyo, reportés d'un an à l'été 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, les coéquipières d'Endy Miyem disputeront le Championnat d'Europe du 17 au 27 juin, co-organisé entre la France et l'Espagne.

Les joueuses de Valérie Garnier, qui ont décroché l'argent lors des quatre derniers Championnats d'Europe, disputeront leur phase de groupes et un éventuel quart de finale à Strasbourg. La ville espagnole de Valence accueillera de son côté les autres rencontres (phase de groupes, quarts de finale, demi-finale et finale).

Composition des groupes:

Groupe A: Corée du Sud, Serbie, Canada, Espagne

Groupe B: Nigeria, Japon, France, Etats-Unis

Groupe C: Australie, Porto Rico, Chine, Belgique