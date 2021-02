Furieux du transfert d'un joueur, l'entraîneur de Marseille claque la porte (vidéo)

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille André Villas-Boas a annoncé mardi en conférence de presse avoir présenté sa démission après un désaccord sur le mercato, précisant qu'il attendait une réponse de la direction. "Je ne veux rien de l'OM, pas d'argent. Je veux juste partir", a lancé le Portugais au lendemain de la clôture du mercato et trois jours après l'intrusion de supporters excédés au centre d'entraînement de Marseille.

Selon la presse française, cela vient de la vente de Radonjic,combinée à l'arrivée d'Olivier Ntcham. "C'est un joueur pour qui j'avait dit non. J'ai appris la décision en me réveillant. Ce n'était pas un joueur qui était dans notre liste, il a fini par venir, mais je n'étais pas pour", a confirmé Villas-Boas. "Ce club a déjà vécu 2-3 ans de n'importe quoi au niveau des transferts, je ne peux pas accepter ça".

"Mon professionnalisme a été touché et je ne peux pas l'accepter", a indiqué "AVB" qui s'est dit prêt à continuer "jusqu'à ce que la direction (le) laisse partir" et assure rester "totalement focalisé" sur le match de Marseille à Lens, prévu mercredi à 21h00. Villas-Boas a expliqué qu'il s'était uniquement entretenu avec le capitaine Steve Mandanda sur sa décision, alors qu'un entraînement était prévu dans la foulée. "Je suis lié par un contrat, je le respecte", a-t-il ajouté. "La direction peut être tranquille, j'ai un grand respect pour Franck" McCourt, le propriétaire américain du club, a-t-il encore dit lors d'une conférence de presse insensée.



L'OM vit actuellement une crise sportive majeure, avec trois défaites de suite en Ligue 1 et une 9e place au classement (avec deux matches en retard). Le club a été choqué samedi par l'intrusion de plusieurs supporters en colère dans le centre d'entraînement du club, la Commanderie, des incidents ayant entraîné le placement en garde à vue de 18 personnes et le report en urgence de la rencontre OM-Rennes, prévue samedi soir.