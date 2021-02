Le RFC Seraing espère enfin écrire une page d'histoire contre le Standard

Le Standard se déplace ce mercredi à Seraing. Le pensionnaire de D1B, qui joue la promotion, espère enfin mettre fin à la série noire face aux Rouches, qu'ils n'ont jamais battu dans leur histoire.

Il y a des rivalités qui sortent du lot. Celle entre Seraing et le Standard en fait indubitablement partie. Le match entre ces deux clubs, en Croky Cup, est donc une affiche très spéciale pour les deux clubs. Si le Standard retrouve le sourire, il devra cependant se méfier d'un adversaire plus survolté que jamais.

"Avant le tirage, si vous aviez fait le tour du vestiaire et des bureaux, le souhait numéro un était clairement de tomber contre le Standard", résume Marc Grosjean, aujourd'hui adjoint à Seraing. "Tout le club était très heureux de ce tirage, mais nous déplorons que le match joue à huis-clos et que les supporters et le club ne peuvent pas profiter dans sa totalité de cette superbe affiche".

Cette soirée du 3 février 2021, les joueurs espèrent en faire une date mémorable. "C'est un peu une page d'histoire que nous allons rouvrir, parce que les confrontations entre les deux clubs, il y en a eu et de très belles où nous ne sommes jamais arrivés à les battre", explique Marc Grosjean. "Ce que nous souhaitons, c'est que notre équipe et ces joueurs arrivent enfin à écrire une belle page de notre histoire en battant le Standard. Tout le monde en rêve. Nous voulons montrer ce qu'est Seraing et ce qu'est redevenu Seraing", poursuit-il.

Il faut dire que, cette saison, Seraing est en très grande forme. Le club pointe troisième de la D1B, à un petit point de Westerlo, et peut toujours croire en un retour dans l'élite du football belge. Cette bonne spirale enthousiasme les supporters. "On a connu la gloire, les déboires... Mais c'est une ville qui mérite au moins de revenir un jour en élite. Je crois que tout supporter ne demande qu'une chose, c'est de revoir un jour la D1 et de jouer contre tous les ténors", nous confie Stéphane, supporter historique du club.

Pour lui, le match de ce soir n'est pas comme les autres. Affronter le Standard, c'est quelque chose de spécial. "Cela reste une des équipes les plus cotées en Belgique et bon, on a quand même une petite histoire contre le Standard, qu'on n'a jamais réussi à battre. Cela fait 25 ans que nous n'avions plus joué un match officiel contre eux. Donc pourquoi pas les battre, on a tous envie d'un jour battre le Standard, parce que Seraing a battu tous les grands clubs belges sauf le Standard", précise-t-il dans la foulée.

Une rencontre à suivre en direct dès 18h20 sur Club RTL et RTL Play.