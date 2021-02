Tine De Caigny, cadre des Red Flames, rêve de rejoindre un ténor anglais

Dans un entretien accordé à Sporza, la Red Flames Tine De Caigny s'est livrée sur ses ambitions futures.

En pleine forme du coté d'Anderlecht, De Caigny s'est vu récompensée en étant nommée Soulier d'Or il y a quelques semaines. L'attaquante des Red Flames (57 caps) rêve de continuer à monter les échelons d'une carrière déjà pleine de succès.

Fait incroyable mais malheureux, malgré son succès, Tine De Caigny ne peut pas encore vivre de son sport. Elle travaille dans un magasin de sport 3 jours par semaine. Cela n'a jamais freiné sa détermination pour autant. Comparée régulièrement à Romelu Lukaku, la joueuse d'Anderlecht dit "apprécier cette comparaison" parce que "Romelu et moi sommes tous les deux grands et forts et nous marquons tous les deux facilement des buts."

Actuellement joueuse au sein d'une équipe d'Anderlecht qui cartonne en Super League (12 victoires en 12 matchs de championnat et 73 buts (!) marqués), De Caigny rêve de la Premier League et de Manchester City. "Manchester City a toujours été mon équipe préférée. Vincent Kompany y a joué pendant longtemps et Kevin De Bruyne y joue également et il est un excellent exemple pour moi. J'aimerais beaucoup y jouer."

Si son rêve devient réalité, elle suivrait les traces d'une de ses coéquipières en club et en sélection, Tessa Wullaert, qui est également passée par le club citizen.