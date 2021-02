Contrat de Messi: l'Argentin prié d'apprendre le Catalan

La saga autour du contrat de Lionel Messi est loin d'être terminée. Si on avait appris que l'Argentin a touché plus d'un demi-milliard d'euros sur quatre ans (salaire et diverses primes comprises), Mundo Deportivo continue à dévoiler des détails de son contrat.

Apparemment, l'attaquant est prié de "réaliser le maximum d'efforts pour s'intégrer dans la société catalane, en respectant et en assumant ses valeurs culturelles, en s'engageant notamment à apprendre la langue catalane, vecteur fondamental de cette intégration."

Selon le magazine SoFoot, Messi aurait inclut une clause libératoire à cette exigence si la Catalogne devait obtenir son indépendance.