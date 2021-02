Croky Cup - Courtrai s'impose à Lommel (1-3) et passe en huitièmes de finale

(Belga) Courtrai s'est qualifié mardi pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique en allant s'imposer 1-3 à Lommel, club de 1B Pro League. Pape Gueye (15e), Teddy Chevalier (61e) et Faiz Selemani (90e+4) ont inscrit les buts des Kerels. Kevin Kis a marqué sur penalty celui des Limbourgeois (71e, 1-2). En quarts de finale, Courtrai affrontera le vainqueur du duel de Seraing-Standard.

Ce duel avait la particularité de ne pas avoir les coaches titulaires sur le banc. A Lommel, Liam Manning a été placé préventivement en quarantaine après un contact avec deux employés du club, testés positifs au coronavirus. A Courtrai, Lucas Elsner, nommé lundi à la place d'Yves Vanderhaeghe, était également à l'isolement et a été remplacé par Bart Meert. Lommel s'est montré d'emblée dangereux sur un contre suite à une perte de balle d'Eric Ocansey mais le tir de Marlos Moreno a atterri dans les mains d'Adam Jakubech (2e). Courtrai est vite revenu dans le coup notamment par Jovan Stojanovic et Gueye. Remuant sur son flanc gauche, le Serbe a expédié un tir, qui a donné du souci à Tomas Svedkauskas (12e). Le gardien lituanien n'a pas eu la même chance sur une reprise de la tête de Gueye (15e, 1-0). Les Limbourgeois ne se sont pas laissé décourager et ont continué à attaquer. Alors qu'ils semblaient capables de gérer la situation, les Kerels ont commis pas mal de fautes et Selemani (36e), Stojanovic (38e) et Gilles Dewaele (44e) ont écopé d'une carte jaune. Heureusement, Jakubech était plus net, annihilant notamment des tentatives de Laurent Lemoine (39e) et Arnaud Verschueren (44e). Alors que Lommel s'était créé les plus belles occasions par Anass Zaroury (50e) et Attah Kadiri (54e) en début de seconde période, Chevalier a doublé l'avantage des Kerels (61e, 0-2). Le match n'était pas fini pour autant puisque Lommel a reçu un penalty transformé par Kis (71e, 1-2). Le match était relancé et allait même devenir emballant quand Selemani a loupé l'occasion de faire le break sur penalty (74e). Finalement, Courtrai n'a pas payé cash cette erreur puisque Selemani a réparé son erreur (90e+4, 1-3). (Belga)