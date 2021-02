ATP Cup: la France battue par l'Italie et éliminée de la course aux demi-finales

La France, battue par l'Italie, 2 victoires à 1, dans le groupe C de l'ATP Cup mercredi à Melbourne, est d'ores et déjà éliminé de la course aux demi-finales avant même son dernier match de poule contre l'Autriche.

Fabio Fognini a mis l'Italie en tête en battant Benoît Paire sèchement en deux sets, 6-1, 7-6 (7/2). Berrettini (10e mondial), a ensuite largement dominé 6-4, 6-2 Gaël Monfils (11e), qui avait pourtant bien entamé la partie en réussissant le break assez tôt dans la première manche.

Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin ont sauvé l'honneur pour la France en dominant le double transalpin composé de Simone Bolelli et d'Andrea Vavassori 6-3, 6-4.

L'Italie, grâce à cette victoire et celle mardi contre l'Autriche, est la première nation qualifiée pour les demi-finales de l'épreuve.

Groupe C

Italie bat France 2 à 1

Simples:

Fabio Fognini (ITA) bat Benoît Paire (FRA) 6-1, 7-6 (7/2)

Matteo Berrettini (ITA) bat Gaël Monfils (FRA) 6-4, 6-2

Double:

Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin (FRA) battent Simone Bolelli/Andrea Vavassori (ITA) 6-3, 6-4