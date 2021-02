Rugby: décès de l'ancien international Jean-Pierre Bastiat

L'ancien international de Dax Jean-Pierre Bastiat, vainqueur du Grand Chelem 1977 avec le XV de France, est décédé mercredi à 71 ans des suites d'un accident vasculaire, a-t-on appris auprès de son entourage.

Bastiat, troisième-ligne centre ou deuxième-ligne imposant (1,99 m, 110 kilos), resté fidèle toute sa carrière à Dax, était une figure du rugby des années 1970. Il avait totalisé 32 sélections en équipe de France, dont certaines comme capitaine.

Son association en troisième ligne avec Jean-Pierre Rives et Jean-Claude Skrela a été l'un des socles du Grand Chelem 1977, remporté avec les quinze même joueurs.

Une entorse d'un genou ayant mis fin prématurément à sa carrière de joueur en 1978, Bastiat était devenu dirigeant de l'US Dax qu'il avait présidé de 1990 à 1995.

Le natif de Pouillon (Landes), devenu assureur, s'était également engagé en politique en se présentant notamment aux élections européennes de 1989 sur la liste CPNT (Chasse, pêche, nature et tradition) et aux élections municipales à Dax en 2014 sur une liste de droite.

"Le rugby français est en deuil en perdant aujourd'hui une figure du rugby", a réagi la Fédération française de rugby dans un communiqué.

Le manager du XV de France et ancien talonneur international (98 sélections) Raphaël Ibanez a pour sa part salué la mémoire d'une "légende de notre sport" sur Twitter. "Il a été mon dirigeant lors de mes débuts à l'US Dax. Il m'a vu grandir et accompagné avec gentillesse et bienveillance", a-t-il ajouté.

"Adieu Jean Pierre Bastiat. Acteur majeur du grand chelem de 1977, membre fondateur du @Barbarian_RC, Dacquois au grand cœur, toutes mes pensées et sincères condoléances à sa famille", a tweeté de son côté Thomas Lombard, ancien trois quarts international (12 sél.) et actuel directeur général du Stade français.