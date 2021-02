Croky Cup: l'Antwerp s'est fait peur contre La Louvière, l'Union Saint-Gilloise réalise l'exploit face à Mouscron

Tenant du titre, l'Antwerp s'est défait non sans mal de La Louvière (2-1), pensionnaire de D2 ACFF, mardi soir en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Dans le même temps, l'Union Saint-Gilloise, réduite à dix à l'heure de jeu et menée 0-1, s'est imposée 2-1 contre Mouscron et Courtrai s'est imposé à Lommel (1-3).

Les nouvelles recrues anversoises Felipe Avenatti (Standard) et Ortwin De Wolf (Eupen) ont d'emblée fêté une première titularisation. Le Great Old, après un arrêt du portier louviérois Clément Libertiaux, a ouvert le score grâce à Guy Mbenza, bien lancé en profondeur par Birger Verstraete (1-0, 20e). Malgré les trois divisions d'écart entre les deux équipes, les Loups n'ont pas démérité en se procurant plusieurs possibilités. Le second acte a débuté sur un rythme effréné. Si l'Antwerp a touché le cadre via Mbenza (50e), c'est La Louvière qui a égalisé sur une reprise de volée lointaine signée Grégory Lazitch (1-1, 58e). Franky Vercauteren a réagi dans la foulée en injectant le Soulier d'Or Lior Refaelov, Dylan Batubinsika et Jordan Lukaku (62e). Le Great Old a repris les commandes à l'entame du dernier quart d'heure. Sur coup franc, une remise de la tête d'Avenatti a trouvé Ritchie De Laet au 2e poteau (2-1, 75e).

Dans l'autre match de 18h, l'Union a encaissé le premier but de la partie alors qu'elle s'était montrée dangereuse à plusieurs reprises. Un ballon en cloche est arrivé dans les pieds de Marko Bakic dont la volée a trompé Anthony Moris (0-1, 30e). Mouscron, regroupé et bien en place défensivement, est passé proche du break mais l'expérimenté Hamdi Harbaoui, pourtant au petit rectangle, a placé sa reprise au-dessus. Si l'Union a continué à faire le jeu, notamment grâce aux entrées de Dante Vanzeir et Casper Nielsen, elle a été réduite à dix après l'exclusion de Marcel Mehlem pour une intervention jugée dangereuse (62e). Jusqu'au-boutiste, l'équipe de Felice Mazzu a continué à faire le jeu. Le remuant Vanzeir a finalement remis les deux équipes à égalité d'un tir croisé (1-1, 81e). Ce même Vanzeir était ensuite à la base du goal victorieux, inscrit par Nielsen à la dernière seconde d'un tir croisé sur un centre de Vanzeir (2-1, 90e+4).

Courtrai s'est qualifié pour les 1/8es en allant s'imposer 1-3 à Lommel, club de 1B Pro League. Pape Gueye (15e), Teddy Chevalier (61e) et Faiz Selemani (90e+4) ont inscrit les buts des Kerels. Kevin Kis a marqué sur penalty celui des Limbourgeois (71e, 1-2). Ce duel avait la particularité de ne pas avoir les coaches titulaires sur le banc. A Lommel, Liam Manning a été placé préventivement en quarantaine après un contact avec deux employés du club, testés positifs au coronavirus. A Courtrai, Luka Elsner, nommé lundi à la place d'Yves Vanderhaeghe, était également à l'isolement et a été remplacé par Bart Meert.

La semaine prochaine en huitièmes de finale, l'Antwerp affrontera le Club de Bruges ou Olsa Brakel (Nationale 2) alors que l'Union défiera le vainqueur de RFC Liège - RSC Anderlecht. Courtrai affrontera le vainqueur du duel de Seraing-Standard.

Trois rencontres de ces seizièmes de finale prévues mardi ne se sont pas tenues. En effet, les clubs amateurs de Nationale 1 de Rupel Boom, Thes Sport et Dessel Sport ont déclaré forfait, eux qui n'ont pas pu reprendre l'entraînement en raison des mesures prises contre le coronavirus. Eupen, Genk et le Beerschot sont donc qualifiés sans jouer.

Les dix derniers matches se tiendront ce mercredi soir avec, notamment, Seraing - Standard et RFC Liège - Anderlecht. Des rencontres qui seront à suivre dès 18h20 sur Club RTL et RTLsport.be!