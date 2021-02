Burger King se moque d'Eden Hazard: voici pourquoi il était absent de l'entraînement du Real Madrid

Eden Hazard ne s'est pas entraîné avec le Real Madrid mardi. Et la chaîne de fast-food Burger King croit savoir pourquoi...

Eden Hazard n'est pas apparu mardi sur le terrain d'entraînement du Real Madrid, champion d'Espagne de football, ont rapporté les médias espagnols. La raison de l'absence du capitaine des Diables Rouges à l'entraînement est toujours inconnue. En outre, le Real n'a mentionné aucune éventuelle blessure.

Cependant, il y a une entreprise qui croit savoir pourquoi il était absent: la chaîne de fast-food Burger King a réagi en disant qu'en ce moment, il y a avait une offre 2x1 dans leurs restaurants. Un clin d'oeil de la marque qui joue souvent sur l'humour dans ses spots commerciaux et sur les réseaux sociaux. Un message posté sur Twitter qui compte ce mercredi matin plus de 25.000 partages et plus de 100.000 "J'aime".

Pour rappel, Hazard a souvent été moqué pour sa prise de poids à son arrivée au Real en 2019. Le Diable avait d'ailleurs reconnu lui-même avoir pris quelques kilos pendant les vacances.