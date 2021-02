XV de France: Alldritt se sent "très bien" et n'a "plus de douleur au genou"

Le troisième ligne Gregory Alldritt a dit mercredi se sentir "très bien" et ne plus éprouver de douleur au genou, neuf jours après une intervention chirurgicale qui aurait pu compromettre sa participation au match d'ouverture du Tournoi des six nations Italie-France samedi.

"Il y avait un risque que ça soit plus long mais tout s'est passé comme prévu et je suis très content", a expliqué lors d'un point presse le N.8 des Bleus, qui avait subi une arthroscopie lundi 25 janvier.

Forfait pour la première semaine de préparation, le Rochelais s'est entraîné "normalement" à partir de lundi avec le groupe des 31 Français rassemblés à Nice.

"Je me sens très bien et je n'ai plus de douleur au genou", a affirmé Alldritt, âgé de 23 ans et qui compte 18 sélections.

Avant la préparation, "il a eu l'honnêteté d'appeler Fabien (Galthié), le sélectionneur, et de le lui dire, pour ne pas arriver là en étant, je ne vais pas dire un poids mais un joueur qui ne peux pas participer aux entraînements", a apprécié William Servat, entraîneur des avants du XV de France.

"Aujourd'hui Greg est revenu avec nous, il va très bien. Il n'y a aucun soucis", a-t-il insisté.

"Ce n'était pas facile pour moi d'appeler Fabien (Galthié, le sélectionneur) il y a une dizaine de jours mais je suis content que ce soit derrière moi", a ajouté de son côté Alldritt.

Galthié doit dévoiler jeudi (12h30) les noms des vingt-trois joueurs retenus pour le duel à Rome.