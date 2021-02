Open d'Australie: le Covid-19 menace de nouveau, 500 personnes à l'isolement

Nouveau rebondissement sanitaire à cinq jours de l'Open d'Australie: 500 à 600 joueurs et accrédités ont été renvoyés à l'isolement dans l'attente d'un test négatif après qu'un cas de Covid-19 a été détecté mercredi parmi le personnel d'un des hôtels de quarantaine à Melbourne.

Conséquence directe: tous les matches prévus jeudi à Melbourne Park, où, en raison des contraintes sanitaires exceptionnelles, se déroulent parallèlement six tournois préparatoires au premier Grand Chelem de la saison, qui doit débuter lundi, sont annulés. Une cinquantaine de rencontres étaient programmées, entre ATP Cup, deux autres tournois ATP, et trois tournois WTA.

"Les autorités sanitaires nous ont informés qu'un employé d'un hôtel de quarantaine (Grand Hyatt, ndlr) avait été testé positif au Covid-19. Les personnes liées à l'Open d'Australie qui ont passé leur quarantaine dans cet hôtel doivent maintenant être testées et isolées jusqu'à ce qu'elles reçoivent un résultat négatif", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué dans la nuit de mercredi à jeudi.

"Il n'y aura aucun match à Melbourne Park jeudi, y ont-ils annoncé. Une communication sur le programme de vendredi sera faite ultérieurement."

"Nous allons travailler avec toutes les parties prenantes pour réaliser ces tests aussi vite que possible", ont-ils encore précisé.

- Casse-tête et parcours du combattant -

Entre 500 et 600 joueurs, joueuses, entraîneurs, entourage ou encore officiels sont concernés et seront testés jeudi, a expliqué le Premier ministre de l'Etat de Victoria Daniel Andrews lors d'une conférence de presse plus tôt dans la soirée.

"A ce stade, ça n'a pas d'impact sur l'Open d'Australie en lui-même", a estimé M. Andrews, les résultats des tests étant généralement rendus dans les 24 heures.

Pour la caravane du tennis, c'est toutefois une difficulté supplémentaire dans le gigantesque casse-tête logistique et le contraignant parcours du combattant qu'implique la tenue de l'Open d'Australie.

Pour obtenir le feu vert des autorités australiennes, la Fédération australienne de tennis (Tennis Australia), qui organise le premier Grand Chelem de l'année comme les tournois de préparation, a dû mettre sur pied un protocole sanitaire drastique.

Ce qui a d'abord entraîné le report de trois semaines de l'Open d'Australie par rapport à ses dates initiales, et la délocalisation de ses qualifications à des milliers de kilomètres, à Doha pour le tableau masculin, et Dubaï pour le tableau féminin.

Surtout, l'ensemble des joueurs et des accrédités - plus d'un millier de personnes au total - ont dû voyager vers l'île-continent, très largement débarrassée du virus, à bord d'une quinzaine d'avions spécialement affrétés mi-janvier. Et, à l'arrivée, s'y soumettre à une quatorzaine stricte.

- "Pas de panique" -

Seule marge de liberté : cinq heures de sortie quotidiennes, militairement minutées entre tennis - avec un seul et unique partenaire -, entraînement physique et repas.

Pire : soixante-douze joueuses et joueurs ont été contraints à une quarantaine complète, sans la moindre autorisation de quitter leur chambre d'hôtel, après que plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés parmi les passagers ou l'équipage de leurs vols vers Melbourne.

Cette fois, ce sont ceux qui ont séjourné au Grand Hyatt qui doivent s'isoler de nouveau. L'employé dont le test est revenu positif mercredi y a travaillé pour la dernière fois vendredi. Il avait été testé négatif à l'issue de sa journée de travail mais a développé des symptômes par la suite, selon les autorités sanitaires.

"C'est un cas positif, il n'y a pas de raison de paniquer", a souligné M. Andrews.

L'État de Victoria n'avait toutefois connu aucune contamination locale depuis 28 jours. Et ce nouveau cas a conduit les autorités locales à renforcer immédiatement les règles relatives au port du masque et à la limitation des rassemblements privés.