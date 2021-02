Les Belges à l'étranger - Wolfsburg, avec Casteels, se hisse en quart de la Coupe d'Allemagne

(Belga) Wolfsburg s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne mercredi au détriment de Schalke (1-0). Capitaine, Koen Casteels a joué un rôle important dans ce succès. A Schalke, Benito Raman, blessé, ne figurait pas dans la sélection.

Alors que la première mi-temps a été assez équilibrée, Wolfsburg menait au repos. Les Loups ont ouvert la marque par Wout Weghorst sur le rebond d'un penalty accordé pour une faute de William sur Xaver Schlager. Ralf Fährmann a repoussé le ballon, qui a rebondi sur la jambe du Néerlandais (40e, 1-0). Mais la plus grande occasion a été pour Schalke : sur un mauvais dégagement de Paulo Otavio, Matthew Hoppe a vu le ballon atterrir dans ses pieds. L'Américain a frappé du pied droit à trois mètres mais Casteels a propulsé le ballon au-dessus de la transversale d'un superbe réflexe (45e). Après la pause, Schalke a encore eu les meilleures occasions mais une fois de plus, Casteels a réalisé un grand sauvetage sur un envoi de Mark Uth (73e). En Turquie, Antalyaspor, avec Ruud Boffin dans le but, a partagé l'enjeu face à Besiktas 1-1). Gokdeniz Bayrakdar (39e, 0-1) a donné l'avance aux visités, qui se sont retrouvés à dix après l'exclusion de Veysel Sari (70e). Besiktas n'a marqué qu'un but par Domagoj Vida (73e, 1-1). Au classement, Besiktas est 3e avec 45 points comme Galatasaray (2e). Antalyaspor (30 points) est 9e.